中国汽车制造商比亚迪已开始与Ineos Automotive进行独家谈判，以收购位于法国摩泽尔省昂巴什、靠近德国边境的一家工厂。该交易可能使该公司能够在法国建立汽车生产，并加强其在欧洲市场的布局，Euronews报道称。

昂巴什工厂

昂巴什工厂于20世纪90年代末开设，用于生产Smart紧凑型汽车。自2020年以来，该工厂归英国Ineos集团所有，该集团目前在那里组装Grenadier越野车。交易的完成取决于与员工代表的磋商。

比亚迪执行副总裁斯特拉·李表示，公司致力于确保该工厂的长期未来、保留就业岗位，并为员工和地区供应商创造新的机会。比亚迪还表示，计划向欧洲驾驶者提供在法国生产的车型。

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让生产更靠近消费者

欧洲的工业基础可能帮助比亚迪降低欧盟对从中国进口的电动汽车征收关税的影响。本地生产还可能有助于遵守未来的“欧洲制造”规则，该规则将优先考虑本地生产零部件占比较高的汽车。

据Euronews报道，比亚迪在2025年成为全球最大的电动汽车制造商，超过了特斯拉。去年，该公司销售了460万辆搭载不同类型动力系统的汽车，并继续向中国以外市场扩张。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙欢迎这一宣布，并将其与吸引投资的政策以及法国在欧洲层面鼓励汽车制造商实现生产本地化的努力联系起来。工业部长塞巴斯蒂安·马丁表示，该项目可能为工厂员工带来更多确定性，并促进法国汽车工业的发展。

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