中国汽车制造商比亚迪发布了Ocean产品线新旗舰MPV的首张预告图。比亚迪Ocean销售部门总经理张卓在微博发布了该车图片，并表示该车型将很快亮相。Electrek报道。

模糊的预告图显示，这是一辆大型汽车，车顶配备激光雷达，并采用传统车门把手。从外形和尺寸来看，它与此前在网上出现照片的测试原型车相似。

或将在广州首发

比亚迪尚未公布确切的发布时间。张卓此前表示，首款Ocean MPV计划在2026年底前上市。当地媒体推测，正式首发可能会在广州车展举行，该车展预计于2026年11月27日开幕。

这款新车可能会与比亚迪今年早些时候在北京车展上发布的Ocean-V概念车有所不同。该概念车配备可移动的中央显示屏，以及Camping和Movie模式。在Camping模式下，座椅可折叠成平整的睡眠空间，或转向彼此；在Movie模式下，大型屏幕会从仪表板中伸出。

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预计配置

据该媒体报道，量产旗舰Ocean MPV可能会采用部分概念车技术，包括多个数字显示屏和零重力座椅。比亚迪此前表示，Ocean-V的解决方案将逐步应用于量产汽车。

预计新车型的尺寸将与比亚迪夏MPV相当：车长5145毫米、车宽1970毫米、车高1805毫米，轴距3045毫米。Ocean MPV还可能搭载DM-i混动系统，配备1.5升汽油发动机和功率为200千瓦的电动机。

Electrek估计，在该公司的产品线中，这款新车可能会填补比亚迪夏与高端腾势D9之间的价格区间：比亚迪夏在中国的起售价为249,800元，而腾势D9的售价超过300,000元。

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