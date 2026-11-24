中国汽车制造商比亚迪已启动独家谈判，计划收购位于法国汉巴赫的前Smart工厂。《明镜周刊》报道称，援引公司声明，这项拟议交易仍取决于与该工厂员工委员会的磋商。

在法国生产

目前，所有在欧洲销售的比亚迪汽车均在中国生产。潜在收购汉巴赫工厂可能成为该公司在法国启动生产的一步。

比亚迪执行副总裁斯特拉·李表示，公司期待在欧洲长期发展。她称，计划在汉巴赫进行的投资反映了比亚迪对法国的信心，以及其在欧洲市场发展业务的意愿。《明镜周刊》指出，李在夏季曾访问该工厂。

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原Smart厂址

梅赛德斯在这座位于洛林的工厂生产双座Smart汽车，直至2020年。此后，该厂址转交给了Ineos Automotive。

在欧盟委员会提出《工业加速法案》倡议的背景下，中国汽车制造商正更积极地在欧洲寻找生产能力。该倡议旨在将国家对电动汽车的激励措施与欧盟境内生产挂钩：汽车必须在欧盟组装，其零部件价值中至少70%必须来自在欧盟制造的产品。

比亚迪管理层顾问阿尔弗雷多·阿尔塔维拉表示，由于这些计划中的规定，中国制造商正在欧洲寻找工厂。比亚迪还在匈牙利建设其首个欧洲工厂，规划包括焊接和冲压车间、喷漆生产线、办公室和公寓。

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