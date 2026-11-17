中国汽车制造商吉利正准备在英国推出七座插电式混合动力 SUV Monjaro。在高配车型中，该车纯电续航里程可达105英里，约合169公里。据Autocar报道，该车型预计将在未来几个月内上市。

两种电池方案

Ultra和Hyper版本将配备容量为40.1千瓦时的电池，在不启动汽油发动机的情况下，官方宣称续航里程可达105英里。Pro和Max配置将配备容量为30.7千瓦时的电池，可提供最长85英里，即约137公里的纯电续航。

配备较小电池版本的最大充电功率将为90千瓦。配备40.1千瓦时电池的车型将支持最高120千瓦的充电功率。

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动力和驱动方式

预计两种Monjaro版本都将搭载1.5升自然吸气汽油发动机，不过吉利尚未公布完整的技术规格。配备40.1千瓦时电池的车辆将采用全轮驱动，在后轴增加一台电动机，功率为320马力。

配备较小电池的版本将采用前轮驱动，功率为248马力。根据该公司的数据，最快版本从0加速至62英里/小时需5.9秒。

价格尚未公布，但Monjaro在英国的起售价预计将在4万英镑出头的区间。在中国，该车型已以Xingyue L之名销售，而在其他全球市场，尚未提供其插电式混合动力版本。

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