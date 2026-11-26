在中国，奥迪与上汽集团为当地市场共同打造的AUDI品牌，正准备推出大型电动跨界车E7X的增程版。据Motor1报道，有关这一新版本的信息出现在中国工业和信息化部的文件中。

汽油发动机不会驱动车轮

E7X将采用EREV动力系统：一台1.5升涡轮增压四缸汽油发动机将作为电池的发电机。车轮将仅由电动机驱动，这意味着内燃机不会与车轮有直接的机械连接。

汽油发动机的功率为141马力。电动机的额定功率为221马力，峰值功率可达327马力。相比之下，纯电后驱版E7X拥有402马力，而双电机版本的综合功率为670马力，0至100公里/小时加速时间为3.9秒。

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车身尺寸几乎没有变化

文件显示，增程版E7X的车长为5054毫米、车宽为1997毫米、车高为1710毫米。轴距为3060毫米。根据配置不同，这款跨界车的整备质量为2560或2590公斤，最高车速被限制在205公里/小时。

该车将配备由上汽和宁德时代合资企业提供的锂离子电池，并支持外部充电。文件未说明电池容量、纯电续航里程、价格和车型上市日期。AUDI品牌于2024年作为独立的中国品牌推出，不使用奥迪传统的四环标志：车辆上改用AUDI字样。

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