与国防领域有关联的中国西安西北工业大学购买了两枚高性能英伟达H200人工智能芯片，尽管该校已被列入美国贸易黑名单。据半岛电视台援引路透社的数据，此次采购耗资87.47万元人民币，约合12.3万美元。

根据10月21日的采购记录，为该校管理学院供应芯片的是中国公司Shaanxi Bosuan Network Technology。该大学属于“国防七子”之一，这是一个专注于国防研究的中国精英高校群体。

针对该大学的限制

这所位于西安的大学开展与军用航空、导弹和卫星相关的研究。美国商务部于2001年将其列入实体清单，原因是其可能参与导弹技术扩散活动和军事研究。2019年，华盛顿收紧了限制：向该机构出口受管制美国技术的许可证通常应被拒绝。

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H200芯片是英伟达用于训练和运行先进人工智能系统的最强大产品之一。向中国出口该芯片需要获得美国许可证，而实体清单上的组织通常无法获得此类许可。

通过中国供应商获得使用权

今年，西北工业大学还与中国公司签订了五份租用算力的合同，获得了H200及其他高性能英伟达处理器的使用权。路透社分析了26份中国采购记录和公司文件，这些文件显示，大学和研究机构通过国内供应商购买受出口限制的美国芯片，或租用基于这些芯片的计算服务。

美国总统唐纳德·特朗普的政府于1月开始逐案审议向中国出口H200的事宜。与此同时，这一决定并未取消针对实体清单组织的单独限制。

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