据《南华早报》援引阿根廷媒体报道，中国电池制造商Contemporary Amperex Technology Co Ltd（CATL，宁德时代）已在阿根廷设立商业办公室。该公司计划利用该办公室扩大储能系统供应。CATL已为该国最大的电力储能项目供应电池，并向35家有意参与政府招标的公司展示了其解决方案。

上周，CATL代表在布宜诺斯艾利斯与发电企业和银行会面。该公司表示，计划成为阿根廷储能系统的主要供应商。该办公室还将成为推动面向采矿企业、数据中心和巴塔哥尼亚风电站的储能项目发展的基地。

项目和招标

阿根廷最大的私营发电商Central Puerto在两个总容量为205兆瓦的项目中使用CATL电芯。其中规模较大的150兆瓦Nuevo Puerto电站已完成约80%的建设。根据与配电公司Edenor签订的15年合同，计划于12月中旬开始商业运营。

去年，阿根廷当局宣布首次招标，在布宜诺斯艾利斯附近建设500兆瓦储能系统，以减少供电中断次数。由于需求旺盛，最终签订了713兆瓦的合同：合同直接与配电商签署，由管理批发电力市场的Cammesa公司提供担保。

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7月，阿根廷能源秘书处在该国其他地区的20个项目之间分配了另外700.5兆瓦。此次拍卖收到了235份技术申请，预计投资额为7亿美元。平均价格比第一轮低约四分之一。可再生能源开发商Genneia获得421兆瓦，约占总量的60%。

人民币融资

融资仍是市场参与者面临的主要问题之一，因为电池集装箱从中国进口。中国银行阿根廷分行的克里斯蒂安·戴蒙纳兹提出以人民币提供贷款，并表示这种货币可提供可接受的利率以及相对于美元的稳定性。

ICBC阿根廷分行去年向Genneia提供了3.588亿元人民币，即5000万美元，用于可再生能源项目。CATL还表示，其储能系统业务收入在上半年同比增长87.5%。据该公司拉丁美洲代表哈里·劳称，CATL在该地区拥有超过15吉瓦时储能系统的合同，其中包括智利Oasis de Atacama项目。

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