在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上发布的新版气候风险指数，将洪都拉斯、多米尼克和缅甸列为过去30年受气候相关极端天气事件影响最严重的国家。这些事件包括风暴、洪水、热浪和干旱，Tagesschau报道。

该指数由德国环境与发展组织Germanwatch编制。其数据显示，自20世纪90年代中期以来，全球约有91.6万人因这类事件死亡，这一时期的经济损失估计为4.3万亿欧元。

2025年数据

2025年，Germanwatch在全球记录了367起极端天气事件，造成近3.5万人死亡。当年受影响最严重的是牙买加、斯里兰卡和西班牙。

超过三分之二的登记死亡与热浪有关。报告共同作者维拉·金策尔表示，由于地理位置以及适应能力有限，全球南方国家尤其受到极端天气后果的影响。

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欧洲面临的风险

金策尔表示，由于全球变暖，热浪正变得更加频繁和强烈，欧洲也是如此；欧洲是升温速度最快的大陆。德国在过去30年的指数中排名第34位。在此期间，该国有超过3.3万人因极端天气死亡，主要死于热浪；风暴和洪水造成了1210亿欧元的损失。

在COP31上，各国正在讨论减少煤炭、石油和天然气的使用，以及气候融资。全球南方国家的代表呼吁工业化国家明确并增加其财政承诺。洪都拉斯财政部长罗伯托·恩里克·张表示，脆弱国家需要资金，以减轻财政压力并应对自然灾害的后果。

Germanwatch在研究中尤其分析了世界银行和国际货币基金组织的数据。

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