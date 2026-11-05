荷兰航空公司KLM宣布了一项大规模重组，将涉及约5000个岗位。该公司希望在全球不稳定、高燃油价格以及航空业压力加大的背景下削减成本，并将年度财务业绩改善10亿欧元，阿纳多卢通讯社报道。

职能移交与员工调动

这些变化将影响KLM的所有部门，旨在建立一个规模更小、结构更简单的组织。为此，这家航空公司将采用外包、内部重组以及在法荷航集团内加强合作的方式。

KLM预计，岗位数量还将减少近15%。约5000个岗位已经完成重组或计划进行重组。

变化包括KLM Catering Services中与1250个岗位相关的业务，该业务自春季起与gategroup合作开展。Ground Services中与另外约800个岗位相关的工作将移交给外部供应商。约2000个岗位，其中包括Cygnific联络中心的1500个岗位，将转移至法荷航集团。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

通过提高生产率，KLM还预计将减少对另外约1000名员工的需求。该公司表示，将通过自然人员流失、自愿安排以及调往其他岗位，努力限制变化对员工的影响。

到2028年的目标

KLM计划到2028年永久性地将生产率提高至少8%，同时确保工资仅温和增长。为此，这家航空公司计划与工会就新的集体劳动协议进行谈判。

改善10亿欧元财务业绩的目标，将使年度财务结果达到14亿欧元，并有助于为飞机、旅客服务和员工方面的投资提供资金。KLM表示，通过削减办公室岗位、不填补空缺职位以及整合办公空间，公司已实现超过7.5亿欧元的结构性财务改善。同时，公司认为这些措施不足以确保长期财务可持续性。

该航空公司计划保留从阿姆斯特丹史基浦机场出发的160个直飞航点网络。运力将投向最能支持旅客中转和直连网络的航线。

关注我们在