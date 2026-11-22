Kansas City Current在华盛顿Audi Field举行的美国女子足球联赛决赛中以2比1击败Washington Spirit，首次赢得冠军。正如《卫报》报道，比赛于11月21日举行，并在补时阶段以戏剧性的方式结束。

直接角球破门

第54分钟，Kansas City Current中场瓦妮莎·迪贝尔纳多直接通过角球破门，率先取得进球。皮球越过Washington Spirit门将桑迪·麦基弗、后卫以及Current前锋海莉·霍普金斯，飞向远门柱。Spirit球员和球迷请求裁判约书亚·恩卡纳西翁通过VAR回看该事件，原因是门将可能受到阻挡，但并未进行回看。

34岁的迪贝尔纳多成为联赛历史上在决赛中进球的最年长球员，赛后她被评为本场最佳球员。上半场两队合计犯规19次，创下联赛决赛任何半场的纪录。

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补时阶段的决胜时刻

在补时最后阶段，Kansas City在Spirit一次定位球后重新夺回球权，巴西前锋黛比妮亚发动反击，过掉麦基弗，将球队的领先优势扩大为两球。不久后，特里尼蒂·罗德曼在塔拉·拉德传中后头球破门，为Washington Spirit缩小了比分差距。

比赛在第102分钟结束，但Washington Spirit未能扳平比分。该队连续第三次输掉冠军决赛。在五场决胜比赛中，Spirit仅取得一场胜利——在2021年。

阿尔马斯麾下的首座冠军

Kansas City Current主教练克里斯·阿尔马斯在执教的首个赛季便带领俱乐部夺得首座冠军。后卫伊兹·罗德里格斯在决赛后表示，球队强调集体防守、赢得对抗以及争夺第二落点。

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