在澳大利亚，Marrickville Golf Club管理层表示，总理安东尼·阿尔巴尼斯的荣誉会员资格赋予他完整的高尔夫打球权利。俱乐部对其估值超过1000美元——相当于普通高尔夫会员资格每年1100美元。这远高于阿尔巴尼斯此前提到的两年5美元，据澳大利亚广播公司新闻报道。

高尔夫打球权利

俱乐部解释称，其提供三种会员资格：两年5美元的社交会员、每年1100美元的高尔夫会员，以及荣誉会员。后者享有高尔夫会员持有者的全部权利。

阿尔巴尼斯于2012年获得荣誉会员资格。此后，俱乐部还为他在全国高尔夫差点系统GOLF Link中创建了账户，该系统现名为Golf Australia CONNECT。同时，俱乐部表示，没有关于使用该会员资格的记录，尽管总理曾向俱乐部首席职业教练学习高尔夫。

据俱乐部称，当时该会员资格被录入数据库时，没有公开宣布，也未获董事会确认。ABC报道发表后，阿尔巴尼斯书面通知俱乐部，他将放弃荣誉会员资格。

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拨款并非用于污水工程

Marrickville Golf Club管理层还表示，阿尔巴尼斯在2025年选举期间承诺给该俱乐部的605万美元联邦拨款，并非用于升级污水系统。这些工程正通过新南威尔士州政府的另一笔拨款实施。

本月早些时候，阿尔巴尼斯承认，他在众议院的说法有误；他当时将联邦资金与防止洪水期间化粪池污水流入库克斯河联系在一起。俱乐部总经理马修·沃德确认，污水工程并未列入由605万美元资助的项目。

沃德表示，2024年11月，他向阿尔巴尼斯的选区办公室提交了一套俱乐部现代化改造方案。除价值100万美元的雨水收集项目外，最初的金额基于他的粗略估算。俱乐部后来委托编制了详细的专业成本估算。

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