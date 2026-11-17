在印度，印度板球超级联赛俱乐部在定于12月16日举行的2027年IPL拍卖会前放走了多名知名球员。澳大利亚球员特拉维斯·海德和米切尔·斯塔克分别被海得拉巴日出队和德里首都队放走，据Channel NewsAsia报道。

澳大利亚国家队赛程

据该媒体援引ESPNcricinfo的消息，海德和斯塔克希望控制比赛负荷，原因是澳大利亚国家队在单日板球世界杯前赛程紧张。从12月起，澳大利亚将在主场与新西兰进行四场测试赛系列赛，1月将在印度参加Border-Gavaskar Trophy系列赛，并于3月进行一场纪念150周年的测试赛。

IPL结束后，澳大利亚还可能面临世界测试锦标赛决赛以及在英格兰举行的Ashes系列赛。英格兰全能选手雅各布·贝瑟尔因伤病康复期间出现并发症，将缺席2027年IPL。他自7月以来一直没有参赛，并将接受膝盖手术，因此也无法在下个月随英格兰国家队前往南非巡回比赛。

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交易与人员决定

孟买印度人队放走了13名球员，其中包括新西兰快速投球手特伦特·博尔特和印度投球手迪帕克·查哈尔。该俱乐部还将队长哈迪克·潘迪亚交易至旁遮普国王队，以换取左臂投球手阿尔什迪普·辛格。

卫冕冠军班加罗尔皇家挑战者队在2026年赢得了连续第二个IPL冠军，他们保留了维拉特·科利和队长拉贾特·帕蒂达尔。钦奈超级国王队在马亨德拉·辛格·多尼结束IPL球员生涯后放走了他：他成为球队导师。在被放走的球员中，最昂贵的是全能选手普拉尚特·维尔，标价为1.42亿卢比，即152万美元。海德此前的保留金额为1.4亿卢比，成为被释放板球运动员中身价第二高的球员。

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