英格兰超级联赛俱乐部在英国伦敦举行的会议上投票决定，如果Manchester City的赞助商对赛事董事会五名成员提起个人诉讼，将承担他们的法律费用。18家俱乐部支持该决定，两家反对；据天空体育新闻报道，Manchester City和Nottingham Forest可能投了反对票。

对董事会成员的保护

修改规则需要至少三分之二俱乐部的支持，即14支球队。该决定规定，若发生针对董事会成员的个人诉讼，包括可能的诽谤案件，将补偿其相关费用。

该保护将适用于董事会主席Alison Brittain、首席执行官Richard Masters，以及非执行董事Mai Fyfield、Dharmash Mistry和Matthew Ryder。

赞助商与Manchester City的立场

作为Manchester City赞助商的航空公司Etihad Airways和电信公司Etisalat此前表示，正考虑对英超联赛采取法律行动。自2009年起赞助该俱乐部的Etihad Airways于9月30日表示，英超联赛没有与该公司沟通，也没有给予其提供相关信息的机会。

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Etihad表示，正在寻求法律意见以保护自身利益。该公司未在独立委员会公布的40页裁决中被点名，但这家航空公司认为，该文件给其造成了“有害后果”。

Etisalat表示，英超联赛关于该公司的结论“完全虚假且具有诽谤性”，并正考虑可能的法律救济措施。

9月，独立委员会认定，Manchester City在2009年至2018年期间违反了100多项英超联赛财务规则。委员会认为，该俱乐部作为隐蔽融资计划的一部分，与商业伙伴签订虚假合同，人为虚增收入8.3亿英镑。Manchester City正在对该裁决提出上诉，称自己对英超联赛提出的指控无罪，并表示委员会的结论存在重大错误。

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