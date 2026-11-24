在伯尔尼对松涛园国际少年团营地实施制裁后，朝鲜威胁将考虑关闭瑞士驻平壤外交办事处。朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正表示，她将在未来几天建议朝鲜外交部研究此事，《韩国先驱报》报道。

平壤的回应

金与正称瑞士的制裁是公开的敌对行为，也是对朝鲜主权的严重侵犯。她还质疑瑞士办事处存在的必要性；该办事处在平壤设立，旨在改善双边关系。

她表示，平壤可能采取法律和行政措施，金与正声称，这些措施旨在保护朝鲜儿童免受外部干涉。她补充说，朝鲜外交官应采取措施回应瑞士的行动。

针对营地的制裁

瑞士于上周实施制裁，此前数日，瑞士外交部长伊尼亚齐奥·卡西斯访问朝鲜，为该国首个驻平壤外交办事处揭幕。今年早些时候，英国和欧盟已对该营地实施类似限制措施。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

松涛园营地位于东部沿海城市元山。据该媒体称，该营地长期被用于传播宣传并培养年轻人对政权的忠诚。

去年年底，一家乌克兰网络媒体报道称，至少两名乌克兰儿童被送往该营地；据其掌握的信息，这些儿童可能遭侵略国俄罗斯联邦的俄罗斯军人绑架。

瑞士于1974年与朝鲜建立外交关系。自1997年起，瑞士人道主义合作代表处一直在平壤运作，并于2020年在COVID-19疫情背景下停止工作。

关注我们在