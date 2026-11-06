朝鲜每年选拔约150至200名中学生学习计算机科学，其中一些人后来成为军事网络部队的黑客。Channel NewsAsia报道称，消息援引了朝鲜叛逃者和分析人士的话。

据他们称，选拔从11至12岁开始。17岁时，最优秀的学生被送往该国顶尖大学，并在那里接受进一步选拔。入选者将学习加密货币协议、外国设备逆向工程、高等数学和外语。

网络专家的待遇

朝鲜成功的网络专家可能获得平壤的公寓、外汇奖励以及前往友好国家的机会，其中包括互联网接入更自由的中国。一名前培训国家黑客的教官表示，一个军事单位可获得成功网络攻击收益的最多30%。

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一名叛逃者说，这类工作人员还可能有资格加入执政党，并与精英家庭成员结婚。同时，这份工作伴随着长时间轮班、持续监控和严格的财务指标。人权组织PSCORE采访的前IT从业者称，他们的工作日超过10小时，未完成外汇目标将受到惩罚。

被指控入侵Binance

美国联邦调查局和加密货币交易所Binance表示，朝鲜是Binance遭入侵事件的幕后主使。根据报道，此次事件导致63亿美元被盗。平壤否认了这一说法。调查区块链交易的公司将此次攻击与TraderTraitor组织联系起来，美国联邦调查局认为该组织与Lazarus Group有关联。

朝鲜的网络战部队成立于1998年，在金正恩上台后，其作用得到加强。2013年，他将网络战与核武器和导弹并列，称其为该国打击能力的关键工具之一。韩国国家情报院2024年估计，约有8400人参与朝鲜的网络行动。

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