朝鲜自1948年建国以来首次修改国旗的官方比例。旗帜的高宽比从1:2改为1:1.65，因此旗面变得不那么狭长。据《韩国先驱报》报道，该消息援引了在Naenara网站上公布的修订版宪法。

宪法修改

修订版宪法第166条列出了新的国旗参数。同时，这一标志的基本设计没有改变：仍保留红色中央区域、白色和蓝色条纹，以及白色圆圈中的红色五角星。

朝鲜当局在Naenara的单独页面上解释了颜色的官方象征意义。按照其说法，红色区域象征参加抗日革命斗争者的鲜血。白色圆圈和条纹意指对执政的朝鲜劳动党及国家领导人的忠诚，而蓝色条纹则代表反帝独立、世界和平与友谊以及国家主权。

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独立的国家认同

分析人士认为，修改国旗比例是朝鲜领导人金正恩在朝鲜半岛两个敌对国家理论框架内塑造独立民族认同路线的一部分。

2024年，朝鲜还修改了国歌歌词，将“samchholli”一词——指整个朝鲜半岛的传统表述——替换为“这个世界”这一短语。今年早些时候，宪法中与朝鲜统一有关的条款被删除。

庆南大学远东研究所教授林乙哲表示，在保留基本设计的同时改变比例，结合了朝鲜历任领导人的遗产与金正恩时期独立政治认同的形成。

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