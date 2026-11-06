朝鲜外交部发言人在金融行动特别工作组（FATF）决定将该国继续列入高风险司法管辖区名单后，指责美国和国际社会采取政治化做法。据《韩国先驱报》援引朝鲜官方朝中社报道。

该发言人称，FATF已变成一个“高度政治化”的机构，平壤认为该机构是在华盛顿针对朝鲜的敌对政策框架内行事。

FATF的决定

FATF在10月30日的声明中表示，朝鲜将继续留在该组织呼吁采取行动的高风险司法管辖区名单上。该组织还呼吁终止与朝鲜银行的银行业务关系，关闭与境外朝鲜金融机构有关联的子公司和分支机构，并限制与该国的商业和金融交易。

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FATF自2011年以来一直将朝鲜列为高风险司法管辖区。朝鲜外交部代表否认有关洗钱、资助恐怖主义、非法毒品交易和伪造货币的指控。据朝中社报道，他称这些说法是美国及其盟友为“妖魔化”该国而编造的。

平壤的立场

朝鲜外交部代表表示，该国自2013年以来一直与FATF进行磋商，并对国内有关反洗钱和反恐融资的立法作出修改，以提高金融交易的透明度。但他表示，FATF仍将朝鲜视为国际金融体系的威胁，并视其为需要采取反制措施的司法管辖区。

平壤还批评了2024年取消朝鲜在亚太反洗钱组织观察员地位的决定。声明称，国际金融监管机构与美国协调行动。

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