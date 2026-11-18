以色列议会选举马坦·卡哈纳为新任议长。在拥有120个席位的议会中，66名议员投票支持其候选资格；而得到本雅明·内塔尼亚胡阵营支持的奥菲尔·卡茨获得52票。据《卫报》报道，投票前进行了持续超过七小时的辩论。

艾森科特阵营获得优势

卡哈纳是加迪·艾森科特的盟友，后者正试图组建下一届政府并取代内塔尼亚胡担任总理。在10月27日的议会选举后，内塔尼亚胡及其盟友失去了议会多数席位，以色列总统授权艾森科特组建联盟。他最多有五周时间达成协议。

在联合政府谈判持续进行期间，艾森科特阵营可与不属于该阵营的阿拉伯政党一道，利用新近宣誓就职的以色列议会中的多数优势推进立法倡议。上周，他们提出法案，内容包括限制总理任期、成立政府机构调查2023年10月7日由哈马斯主导的袭击，以及废除限制司法系统权力的法律。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

立法优先事项

以色列民主研究所的阿萨夫·沙皮拉认为，议长职位给予艾森科特阵营显著优势，因为议会议长可以加快或放缓法案的推进。卡哈纳接替了内塔尼亚胡的盟友阿米尔·奥哈纳担任这一职务。

艾森科特阵营可能的优先事项包括废除赋予政府在任命法官方面更大作用、并削弱总检察长权力的法律。内塔尼亚胡的反对者还称，他阻碍了对与2023年10月7日袭击有关的可能军事或情报失误进行独立调查。

如果艾森科特未能组建政府，总统可能会给予内塔尼亚胡组建联盟的机会。届时，利库德集团可能控制临时委员会，该委员会在政府组建前决定以色列议会的大部分工作。同时，法案必须经过委员会审议并在议会进行数次表决，这可能使其难以迅速通过。

关注我们在