在印度尼西亚，由资深医学教师、公民社会组织和反腐败组织组成的联盟呼吁世界卫生组织执行委员会拒绝卫生部长布迪·古纳迪·萨迪金竞选该组织总干事的候选资格。据Health Policy Watch报道，该联盟向委员会成员及日内瓦外交使团提交了一份日期为11月4日的12页档案。

该联盟指责自2020年以来领导卫生部的萨迪金，因医生、研究人员和卫生工作者批评政府政策而将其边缘化或予以惩罚。请愿书作者还称，在其任期内，科学和专业医疗组织的独立性被削弱，医疗保健体系的集中化和商业化加剧，并且围绕基因组数据管理及其使用收益分配出现了问题。

围绕医疗改革的争议

批评的很大一部分与2023年医疗保健法有关。该法将专业标准、专家培训和伦理规则的权力置于国家监管之下，这些权力此前由独立专业协会负责。改革引发了诉讼和医疗界的抗议。

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2026年1月30日，印度尼西亚宪法法院裁定，制定专科和培训标准的委员会必须独立运作。法院还认定，印度尼西亚卫生委员会必须独立于部长，并向总统负责。该联盟认为，这构成了对改革部分内容的撤销。

卫生部立场与世卫组织选举

截至发稿截止日期，印度尼西亚卫生部和该国驻日内瓦常驻代表团均未回应该媒体就相关指控提出的置评请求。萨迪金的竞选团队也未提供评论，称将于稍后发送答复。

萨迪金仍是该职位的竞争者之一：根据报道援引的数据，在他任职期间，印度尼西亚分发了4.53亿剂COVID-19疫苗，儿童发育迟缓率从2021年的24.4%降至2024年的19.8%。2027年1月，世卫组织执行委员会将选出三名最终候选人，总干事选举计划于同年5月举行。

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