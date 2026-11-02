澳大利亚维多利亚州反对党联盟党承诺，如果在11月28日的选举中获胜，将在五年内向该州乡村消防局（CFA）提供335辆新消防车。据澳大利亚广播公司新闻报道，这项价值2亿澳元的计划还包括建设或升级17个消防站，并计划在10年内招募1万名CFA志愿者。

更新老旧车队

影子紧急服务部长丹尼·奥布莱恩表示，该州的消防车车队一直在逐渐老化。据他介绍，根据审计长的数据，57%的消防车车龄至少为15年，约四分之一的CFA车辆已服役超过30年。

奥布莱恩指出，在约2,200辆CFA车辆中，仍有802辆是单驾驶室水罐车。据他表示，这意味着消防员必须坐在驾驶室后方，并暴露在高温、烟雾和灰尘中。联盟党计划在约10年内让这802辆车辆退役。

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上个月，州审计长得出结论，维多利亚州要更新老旧消防车车队需要超过10亿澳元。同一时期，现任工党政府宣布投资1.67亿澳元，计划在2030年前为CFA和维多利亚消防救援局提供150辆新消防车。

其他竞选承诺

联盟党还表示，如果获胜，将废除工党的紧急服务税，并恢复此前的Fire Services Property Levy征收模式。

另一方面，One Nation党承诺建立名为Your Money的网站，以实时追踪州政府支出。按照该党的设想，该网站将显示资金收入和支出、计划、拨款、人员、公共债务和利息支付的数据。该党还计划在30个工作日内公布内阁决定。

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