在沙特阿拉伯，支持也门合法政府联盟称，其拦截并摧毁了三枚弹道导弹。该联盟称，据其掌握的信息，胡塞武装向利雅得、塔伊夫和延布方向发射了这些导弹。联盟还报告称，拦截了一架飞向该国东部省的无人机。

据Asharq Al-Awsat报道，沙特阿拉伯民防总局表示，其位于麦加和麦地那地区的部门在拦截两枚弹道导弹后，对坠落的碎片作出了响应。该机构称，这些导弹是向这两个地区方向发射的。

碎片坠落

被拦截导弹的部分残骸坠落在麦加地区的瓦迪·穆加马斯。碎片还在吉达省安努扎区、塔伊夫省瓦迪·贾利勒以及拉比格省马斯图拉中心被发现。

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瓦迪·穆加马斯位于大清真寺以东约20公里处，靠近阿拉法特举行仪式的地点。民防部门此前曾就利雅得、麦加、吉达、塔伊夫、延布、纳季兰和瓦迪·达瓦西尔可能存在的危险发布预警，并在数分钟后报告称危险已经解除。

官员反应

大清真寺和先知清真寺宗教事务主管谢赫阿卜杜拉赫曼·苏代斯谴责针对麦加和麦地那的持续袭击。他称这些袭击侵犯了两座城市的神圣性，并表示此类袭击不会动摇沙特阿拉伯的安全与稳定。

海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·穆罕默德·布代维也谴责了此次袭击，称其威胁平民安全和地区稳定。伊斯兰合作组织秘书长伊斯梅尔·乌尔德·谢赫·艾哈迈德称这些袭击令人憎恶，并呼吁伊斯兰世界各国采取联合行动予以制止。

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