基民盟/基社盟与社会民主党联盟的领导人将在总理府举行联盟委员会会议，讨论下调电力税、补偿所谓的“冷进级”、养老金改革以及限制燃油价格。据Tagesschau报道，这些决定需要大量预算支出，并可能影响总理弗里德里希·默茨兑现其承诺。

电力税

联盟协议规定，将所有消费者的电力税降至欧洲最低水平。目前，该税仅对工业、企业和农业有所下调。据该媒体估计，一个三口之家每年可节省70至90欧元。

将减税扩大至私人消费者每年至少将使联邦预算支出50亿欧元。在2027年预算的最终谈判期间，尚未找到这笔资金。与此同时，默茨和基社盟领导人马库斯·泽德表示，必须在委员会会议上就降低该税作出决定。

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养老金与燃油价格

另一个问题是对冷进级的补偿，即因通货膨胀和累进税制导致的工资增长无法给劳动者带来实际收入增长的情况。据Tagesschau称，这项补偿将使联邦政府和各州各自承担约20亿欧元的成本。

联盟还必须消除在养老金改革上的分歧。养老金委员会于6月向政府提交了包含33项内容的建议，但对于可能取消缴费满45年后可领取的无扣减养老金，以及法案起草时间表，争议仍然存在。

燃油折扣将于年底到期。各方曾商定，最迟在新年初实施加油站国家限价，但尚未就其机制达成一致。社民党领导人兼财政部长拉尔斯·克林拜尔期待联盟委员会明确支持征收超额利润税，而基民盟/基社盟反对此类在国家层面征收的税。

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