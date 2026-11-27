新西兰议会选举的最终计票结果显示，执政的中右翼联盟在130席议会中获得65席，距离多数席位还差一席。总理克里斯托弗·拉克森需要中间派机会党的支持才能维持执政，Channel NewsAsia报道称。

最终计票结果

在11月7日的选举中，拉克森的国家党获得40席。其较小的联合执政伙伴ACT和新西兰优先党分别获得13席和12席。最大的反对党工党拥有36席，而首次进入议会的机会党拥有7席。

机会党领袖丘莱·旺表示，她的政党将与获得最多席位的国家党进行谈判。她称，所有选项仍有可能，包括在政府之外开展工作。

组阁谈判

拉克森强调，需要组建一个能够任满整个任期的稳定政府。ACT领袖大卫·西摩表示，如果联盟准备以某种形式与机会党合作，政府可以相当快地组建起来。

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机会党的纲领包括加强气候承诺、禁止底拖网捕捞、实施更严格的竞争规则，以及采取更积极的国家投资政策。其中部分立场与现执政联盟的做法相冲突。

根据投票结果，由工党、绿党和毛利党组成的中左翼联盟即使获得机会党的支持，也无法组建政府。与此同时，新西兰优先党可以与中左翼政党组建联盟，正如2017年选举后曾发生的那样。如果拉克森无法就联合执政或支持政府的协议达成一致，而其他政党也无法组成多数派，该国将不得不举行新的选举。

特别选票改变了力量平衡

初步结果曾使该联盟拥有两席多数优势。最终计票纳入了在海外或不在本选区投票的选民所投的特别选票。选举委员会称，共投出2,931,604张选票，其中484,865张为特别选票。

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