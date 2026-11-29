在丹尼·吉利根的策骑下，母马Wodhooh赢得了费尔豪斯赛马场的BAR 1 Betting Hatton’s Grace Hurdle赛事。她以一个半马位领先Jimmy Du Seuil冲线，而并列热门之一Teahupoo则又落后冠军八个马位。正如Sky Sports News报道，这是Wodhooh在13次跨栏赛出赛中的第11场胜利。

Wodhooh的冲刺

Casheldale Lad长时间领跑，并在倒数第二道栏后仍保持第一位。不过，在接近最后一道障碍时，由吉利根策骑的Wodhooh超过了他，随后Jimmy Du Seuil也上前。此后，Wodhooh保持了对对手的优势并获胜。

冠军马匹的练马师戈登·埃利奥特表示，车队在本周初改变了计划，原因是担心阿斯科特的场地状况过好；Wodhooh原本将在那里参加Long Walk Hurdle。根据他的说法，骑师杰克·肯尼迪选择了Teahupoo，而吉利根则被要求让Wodhooh跟在对手之后，并在最后一道栏前发起进攻。

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此次获胜后，按照Paddy Power的赔率，Wodhooh成为3月切尔滕纳姆Stayers’ Hurdle的热门马匹，赔率从7-1变为5-1。埃利奥特表示，这匹母马在该赛事前还将再参加一场比赛，车队也在考虑Mares’ Hurdle这一可能选项。

当日其他赛果

在BAR 1 Betting Royal Bond Novice Hurdle中，由杰克·肯尼迪策骑的五岁马Skerry Hill以12个马位的优势战胜Mr Hollywood。这是该马在跨栏赛中的第二场胜利：它在唐罗亚尔的首秀中以32个马位获胜。埃利奥特表示，车队将考虑让Skerry Hill在切尔滕纳姆之前再参加一场比赛。

Come Walk With Me赢得了BAR 1 Betting Drinmore Novice Chase。该马的所有者、繁育者和练马师均为埃迪·奥利里。这匹马在休赛超过200天后以18-1的赔率出赛，以四分之三个马位领先热门马Love Me Tender。对奥利里而言，这是他首次有马匹参加最高级别赛事。

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