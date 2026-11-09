美国选手可可·高芙在美国印第安维尔斯举行的2026年WTA年终总决赛小组赛首轮中击败了杰西卡·佩古拉。比赛持续159分钟，最终比分为6:4、6:7(5)、6:2。据Interia Sport报道。

高芙拿下首盘

在首盘比赛中，两位网球选手都保住了发球局，尽管高芙在第九局挽救了三个破发点。比分5:4时，佩古拉曾有几次保住发球局的机会，但高芙兑现了第四个盘点，并在46分钟内赢下这一盘。

第二盘开始时，佩古拉以3:0领先，随后扩大至5:1。高芙缩小分差，将比分追至5:5，之后保住发球局，确保自己至少进入抢七。佩古拉挽救了对手的赛点，并以7:5赢下抢七，将盘分扳平。

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决胜盘

第三盘中，高芙立即实现破发并以3:0领先。佩古拉连赢两局作出回应，但未能继续逆转。比分5:2时，高芙发球胜赛局，取得了自己在本届赛事的首场胜利。

下一轮，高芙将对阵琳达·诺斯科娃，后者凭借更好的胜负盘数比领跑该小组。杰西卡·佩古拉将迎战玛尔塔·科斯秋克。印第安维尔斯的WTA年终总决赛将持续至11月15日。

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