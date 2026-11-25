捷克奥洛穆茨帕拉茨基大学的研究人员开发出一种由三种放射性示踪剂组成的组合，用于对由铜绿假单胞菌（Pseudomonas aeruginosa）引起的感染进行PET成像。在动物模型中，该混合物能够检出所有接受测试的细菌菌株，News-Medical报道。

针对不同菌株的三种标记物

研究团队考察了三种放射性示踪剂：68Ga-PVDI、68Ga-PVDII和68Ga-PVDIII。它们分别用于检出三种类型中的一种P. aeruginosa。科学家首先评估了这些物质的稳定性及其被微生物培养物摄取的情况，随后研究了标记物在健康动物体内以及两种感染模型中的分布。

研究结果显示，这些放射性示踪剂在体外和体内实验中均表现出较高稳定性，可经肾脏迅速排出，且在血液中的滞留较少。每一种接受检测的细菌菌株都能主动摄取三种标记物中的至少一种。

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区分感染与炎症

该组合不会在非感染性炎症部位积聚，也不会在由其他病原体引起的已测试感染模型中积聚。此外，该方法能够在数天内追踪感染的发展。

铜绿假单胞菌是医院获得性感染的主要病原体之一。免疫系统较弱的患者、危重病患者以及囊性纤维化患者尤其容易受到其影响。研究作者指出，将成像靶向细菌的特异性机制，而非机体的一般炎症反应，可能有助于更快识别感染、监测其病程并评估对治疗的反应。研究结果发表于《The Journal of Nuclear Medicine》。

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