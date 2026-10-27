澳大利亚塔斯马尼亚州朗塞斯顿学院的管理层撤销了邀请政界人士参加即将举行的学年末庆祝活动的邀请。该决定与教育界对该州州长杰里米·罗克利夫就另一所学校圣诞节活动所发帖文的反应有关，ABC News Australia报道。

学院校长的信

ABC看到了学院校长维基·麦克里尔于10月27日写给一名塔斯马尼亚政界人士的信。信中称，学院支持塔斯马尼亚州立学校组织协会、澳大利亚教育联盟以及塔斯马尼亚校长协会提出的担忧。

校长表示，州长处理投诉的方式给当地学校社区成员造成了痛苦和伤害。她说，学院决定支持工会行动，并撤销对政界人士参加计划中庆祝活动的邀请。据ABC报道，对所有党派代表的邀请可能都已被撤销。

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围绕圣诞节的争议

10月14日，杰里米·罗克利夫在社交媒体上写道，他收到有关试图从学校年末庆祝活动中删除所有圣诞节相关内容的信息。此事涉及朗塞斯顿的特雷瓦林小学，该校原计划将“山上的圣诞节”活动更名为“年末盛会”。

不过，据ABC报道，该校仍计划举办一系列以圣诞节为主题的活动。州长在帖文中没有点名这所教育机构，但其名称后来被公开。ABC还报道称，这所小学的代理校长可能因压力而休假。

周五，澳大利亚教育联盟呼吁，如果州长不道歉，政界人士在第四学期结束前不要访问塔斯马尼亚州的公立学校。该联盟塔斯马尼亚分部负责人布莱恩·怀特曼和塔斯马尼亚州参议员海伦·波利呼吁杰里米·罗克利夫和教育部长乔·帕尔默就此事道歉。

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