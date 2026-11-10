巴基斯坦拉合尔的Government College成立了一个委员会，调查针对一名教师的骚扰和敲诈指控。这发生在11月7日的一起事件之后：据目击者称，在Thaap会议的茶歇期间，两名女子殴打了一名英语助理教授，《黎明报》报道。

会议上的事件

据目击者称，会议现场有三名女子：其中两人据称用拳头殴打该教师，第三人则用手机拍摄事件。该视频随后在社交媒体上传播。目击者表示，在场人员试图制止这些女子，但未能成功。

目击者还称，这些女子提及针对该教师的此前指控，并要求返还350万巴基斯坦卢比；她们称，这笔钱是他从一名女孩那里获得的。她们否认了社交媒体上流传的一种说法，即事件参与者之一是该女孩的母亲。据目击者称，这些女子还提到了此前对一宗骚扰案件的审查，据报道，该教师在该审查后被认定无责。

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七天内提交报告

该机构的校友协会Old Ravians表示，对其所称反复出现的骚扰、霸凌、敲诈和勒索钱财指控感到担忧。该组织称，此类指控最早于2024年出现，且此前的调查并不透明。

该机构管理层表示，副校长已注意到该视频及针对该教师的指控。委员会包括外部成员，须在七天内提交报告。该机构强调对骚扰采取零容忍政策，并表示将根据审查结果作出决定。针对该教师的指控以及这些女子的财务索赔尚未得到独立证实。记者未能获得他的评论。

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