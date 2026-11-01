在日本，曾居住在该国称为“北方领土”的岛屿上的居民乘坐包机飞临岛屿附近，以缅怀祖先。周六，一架载有34名参与者的飞机从北海道根室中标津机场起飞，参与者包括岛屿前居民及其亲属。据《日本时报》报道，约上午11时，参与者在飞经岛屿附近时合掌祈祷。

替代扫墓探访

举行这场空中纪念仪式，主要是因为日本与俄罗斯这一侵略国暂停了交流项目。其中一项项目允许前居民前往日本声称拥有主权的岛屿，祭扫亲属和祖先的墓地。

交流项目因俄罗斯全面入侵乌克兰而暂停。这是第二次举行此类仪式：第一次是在2020年COVID-19疫情期间举行的。另一场类似活动计划于11月7日举行。

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前居民的回忆

89岁的西立富美江曾是国后岛居民，她说，从飞机上看着这些岛屿时，她会想起自己的家，并感到怀念。90岁的田端邦也参加了此次飞行，并讲述了她曾就读的学校。她66岁的女儿星瞳美说，这些岛屿既近又远，并回忆起母亲曾经在那里生活。

这些岛屿处于日本与俄罗斯领土争端的中心。据该报报道，苏联军队在第二次世界大战最后几天从日本手中夺取了这些岛屿。

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