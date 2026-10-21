在新加坡，水处理公司Hyflux前首席执行官奥利维亚·林·奥伊·林以及另外五名前高管将不会在庭审中为自己辩护作证。他们被控涉嫌未向投资者披露Tuaspring海水淡化项目中有关电力销售的重要信息，Channel NewsAsia报道。

控方已完成在该案审理中的举证，该案听证于2025年8月开始。10月21日，六名被告的律师告诉法庭，他们不会提出无须答辩申请。此后，首席地区法官Toh Han Li要求被告提出辩护。

辩方立场

65岁的林及其他被告的辩护律师表示，其当事人不会亲自作证。辩方将共同传唤一名专家证人。11月23日已安排举行会议，届时将确定后续听证日期。此后，辩方将陈述其案件。

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与林一同涉案的还有Hyflux前首席财务官Cho Wee Peng，以及前独立董事Teo Kiang Kok、Christopher Murugasu、Goh Chee Chong和Lee Joo Hai。

案件要点

控方继续依据《证券与期货法》对林提出两项指控。第一项涉及价值2亿新加坡元的公开证券发售，控方称其中遗漏了有关电力销售的信息。第二项涉及她作为首席执行官涉嫌同意故意不向交易所提供与该销售有关的信息。针对林的另外四项指控已被搁置，或不在本次审理中审理。

根据控方说法，Hyflux将Tuaspring介绍为其位于大士地区的第二座、也是最大的海水淡化厂。同时，该公司据称未披露，计划以发电厂新的售电业务为向国家机构PUB以极低价格售水提供资金。控方称，未能成功进入新加坡电力市场促成了公司倒闭，并影响约3.4万名投资者；公司因永久证券和优先股合计欠这些投资者9亿新加坡元。

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