加密货币交易所FTX前首席运营官康斯坦斯·王表示，Netflix在迷你剧《利他主义者》中呈现她的形象时没有征询她的意见。她在社交平台X发文批评演员麦迪逊·胡对她的演绎，称其非常刻板。

关于口音的评论

王指出，只要和她交谈一次，就可以避免让胡使用中国口音；这位FTX前高管表示，她本人并没有这种口音。

据Variety报道，王此前还表示，她与其他Alameda Research和FTX前员工在该剧中除了名字外，几乎没有认出什么。她认为，剧情与这些公司实际发生的事情几乎没有共同之处。

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剧集剧情

《利他主义者》于11月19日在Netflix上线。这部由格雷厄姆·穆尔创作的迷你剧，灵感来自FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德和Alameda Research前首席执行官卡罗琳·埃里森的故事。安东尼·博伊尔和朱莉娅·加纳出演主演。根据官方简介，该剧讲述两名雄心勃勃的年轻理想主义者被指控窃取80亿美元的故事。

班克曼-弗里德于2019年创立了加密货币交易所FTX。公司倒闭后，联邦陪审团认定他在七项欺诈和共谋罪名上有罪，随后他被判处25年监禁。美国当局称，他通过FTX和Alameda Research诈骗了投资者和客户超过100亿美元。

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