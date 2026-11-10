在波兰，前政府国家品牌推广全权代表芭芭拉·姆鲁兹-戈尔贡就《波兰人肖像》报告一案发表声明。她表示，负责调查的华沙地区检察院至今尚未对她提出指控，也未传唤她以证人身份作证。Polsat News对此进行了报道。

关于工作文件的说明

姆鲁兹-戈尔贡表示，这份因事实、语言和编辑错误而受到批评的26页文件是工作材料，而非报告的最终版本。她称，由于技术错误，该文件被发布在Marka Polska Think Tank基金会的网站上，她当时担任该基金会负责人。

这名前官员承认，她将工作文件附在发给智库成员的电子邮件中是一个错误。按照她的说法，此后该文件通过二维码变得可获取并被公开传播。她还称，该材料借助包括人工智能在内的编辑工具进行了整理，其内容是一组供进一步工作的工作论点和开放性问题。

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关于最终报告和报酬的说法

姆鲁兹-戈尔贡称，公开的26页文件并非获得付款的文件，其中包括来自国家资金的付款。她表示，最终报告共有156页，是历时数月的定性研究、全国范围内的会议和专题讨论会的成果，共有100多人参与。

她表示，自己因数月的工作获得了6万兹罗提税前报酬，分两次支付，每次3万兹罗提。姆鲁兹-戈尔贡保证，Marka Polska Think Tank基金会并非波兰体育和旅游部或参与执行国家任务的其他实体资金的受款方。她通过代表向检察院提交了文件和信息，并表示愿意配合调查。她在声明末尾为这一错误道歉，并称该错误让她在职业和私人生活中付出了沉重代价。

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