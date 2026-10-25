据《耶路撒冷邮报》报道，在以色列，前军事首席检察官亚娜·莫德加夫里什维利被选中领导针对涉嫌参与哈马斯领导的2023年10月7日袭击以及在加沙扣押人质者案件的起诉工作。

耶路撒冷的特别法院

此次任命正值耶路撒冷筹备设立特别军事法院审理这些案件之际。计划中的审判不仅将涉及努赫巴组织成员，也将涉及其他被怀疑参与10月7日事件的人。

该报向以色列国防军寻求澄清，询问莫德加夫里什维利的具体职责以及法院程序启动的时间表。

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以色列议会的决定与法院选址

5月11日，以色列议会批准了一项立法，为这些起诉建立单独的法律基础。93名议员投票赞成该决定，没有反对票。这项立法倡议由宗教犹太复国主义党议员西姆哈·罗特曼和以色列我们的家园党议员尤利娅·马利诺夫斯卡娅推动。

6月17日，罗特曼和马利诺夫斯卡娅访问了耶路撒冷北部的阿塔罗特地区，那里向他们展示了两处可能的法院选址。公布的计划包括九个法庭，以及为受害者家属、公众和记者提供的场所。罗特曼将靠近奥费尔监狱以及巴勒斯坦律师使用的检查站列为物流因素之一。

莫德加夫里什维利在军队服役超过20年，曾任军事法官并担任其他法律职务。她服役的最后四年担任军事首席检察官。2013年，她还被任命在司法部审查接受以色列安全局讯问人员的投诉。

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