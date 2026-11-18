在美国旧金山，英伟达前首席执行官黄仁勋可能在年度股东大会上提名两名公司董事会候选人。正如Channel NewsAsia报道，这一权利源自公司文件和股东材料。

根据英伟达的规定，若一名股东或一组股东持有超过3%的投票权至少三年，即可提名候选人纳入委托投票材料，并在年度股东大会上进行表决。该公司的年度股东大会通常在6月举行。

黄仁勋的持股

据LSEG数据，黄仁勋及其关联实体持有超过3%的英伟达股份已逾三年。目前，他持有该公司约3.5%的股份。

他可以提名符合独立董事要求的候选人。不过，提名并不保证他们获得董事会席位：候选人必须在投票中获得股东支持。

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如果被提名人违反公司章程或内部规则，英伟达也可以不将其列入选票。

调查与可能回归

11月8日，英伟达董事会表示，已在有关黄仁勋可能成为外国情报活动目标的报道背景下启动调查。路透社未能确定黄仁勋的行为是否违反了公司章程或内部规则。

黄仁勋上周辞职后，一些高管、员工和投资者主张让他重返该职位。黄仁勋表示，如果董事会认为这对股东和员工而言是最佳决定，那么再次领导英伟达将是他的荣幸。与此同时，三名了解情况的人士告诉路透社，董事会并未考虑让他复职。

周二收盘后，英伟达预测其季度营收将高于华尔街预期。

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