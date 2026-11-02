Bosasa前首席运营官安杰洛·阿格里齐表示，他打算对南非比勒陀利亚豪登高等法院要求其支付1,666,582,825.73兰特的裁决提出上诉。他称自己没有资金执行该裁决，且这一金额远远超过他个人从Bosasa业务中获得的资金。

据《每日独行者报》报道，法院命令阿格里齐支付该金额，并自2026年10月29日起计息，直至全额结清。现与家人居住在意大利的阿格里齐表示，他是Bosasa的雇员，而非该公司的董事或股东，因此质疑将这种责任加诸于他。

上诉理由

阿格里齐表示，他将提交上诉许可申请。他不否认自己被定罪：2025年11月，作为与控方达成协议的一部分，他承认三项与其在Bosasa工作有关的腐败罪名和一项洗钱罪名。

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他的论点聚焦于他声称个人获得的金额，与南非惩教服务部授予Bosasa的合同价值之间的差额。阿格里齐提及可变现资产估值为2,675万兰特。他还对其在意大利隐匿资产的认定提出异议，称当局知晓这些财产，因为它们此前曾作为抵押品。

法院认定

法官莫希内·莫索帕在10月29日的裁决中驳回了阿格里齐责任应仅限于其个人侵占资金的论点。法院认定，阿格里齐与Bosasa其他管理人员共同参与了一项腐败计划，该计划在二十多年间被用于获取价值约23.7亿兰特的政府合同。

根据法院认定，2000年至2016年间，为获得政府业务支付了约7,570万兰特贿赂。法院还认定，阿格里齐没有提供关于其财务和财产的完整信息，包括在意大利的资产。南非国家检察局欢迎这一裁决，称刑事司法不仅应包括判决，还应追回从犯罪活动中获得的经济利益。

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