在以色列，前总理、B’Yachad党领导人纳夫塔利·贝内特在非公开谈话中敦促由加迪·艾森科特领导的阵营，不要劝说极端正统派政党加入未来的联盟，而应向其施加政治压力。据《耶路撒冷邮报》援引Walla报道。

施压而非让步

据Walla报道，贝内特认为，应让极端正统派政党看到，如果继续留在政府之外，它们可能失去什么。他呼吁推动“服役者联盟”倡议，以促使这些政党因担忧留在反对派的后果而加入联盟。

贝内特的竞选活动在很大程度上围绕这一倡议，以及改变国家对在以色列国防军服役人员优先政策的承诺展开。与此同时，他没有公开说明是否准备与极端正统派政党共同进入政府。

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组阁谈判

据Walla消息，贝内特尚未决定支持哪一种联盟方案：依靠阿拉伯政党支持的政府，还是有极端正统派力量参与、并需要在兵役征召问题上作出妥协的联盟。

在克内塞特宣誓就职前夕，贝内特首次公开评论了组阁谈判。他在给党内活动人士的语音信息中表示，自己正在尽一切可能帮助Yashar党领导人加迪·艾森科特组建一个犹太复国主义的民族复兴政府，并为服役者争取改变。他还表示，预备役人员需要有人与他们共同承担这一负担。

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