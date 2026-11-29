在美国，曾由篮球运动员“魔术师”约翰逊持有的保险公司EquiTrust Life Insurance，向由洛杉矶道奇队老板马克·沃尔特控制或与其有关联的企业投入了123亿美元。向此类公司提供的贷款最终约占EquiTrust资产的三分之一，《财富》报道，并援引《华尔街日报》消息。

保险公司的投资

据该媒体报道，EquiTrust及其关联公司Heritage Life Insurance总计向与沃尔特有关联的企业投入超过190亿美元。《华尔街日报》指出，这些投资与联属方贷款相似，联邦调查人员正在沃尔特旗下的保险公司调查此类贷款。

同时担任Guggenheim Partners首席执行官的沃尔特于2015年邀请约翰逊投资EquiTrust。在约翰逊持有期间，该保险公司的资产增长超过一倍，而他本人获得了约2.34亿美元股息。到2025年，约翰逊将该保险公司出售给Amistad Financial，但仍保留了对该业务的投资。

彭博社此前报道，约翰逊在Amistad Financial担任董事会成员并为少数股东，该公司在2026年3月至6月期间也向与沃尔特有关联的公司和中介机构提供贷款。约翰逊和EquiTrust均未被指控存在违法行为。

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对沃尔特保险公司的调查

曼哈顿联邦检察官和美国证券交易委员会正在审查，沃尔特的保险公司是否将对关联业务的投资归类为应向监管机构披露的独立交易。调查涉及Delaware Life Insurance和Clear Spring Life and Annuity。

两家公司均于2月收到大陪审团传票。根据监管文件，内部审查发现，超过200亿美元的贷款和投资本应被界定为关联方交易，《纽约时报》报道称。

11月19日，特拉华州保险监管机构表示，正与包括证券交易委员会在内的联邦机构共同开展自身调查。沃尔特的控股公司TWG Global否认存在违规行为，并表示其行事诚信。沃尔特及其公司尚未被提出刑事指控。

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