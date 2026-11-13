前曼联和英格兰队中场大卫·贝克汉姆将作为2027届成员入选美国国家足球名人堂。仪式将于2027年4月16日在得克萨斯州弗里斯科举行。

对MLS发展的贡献

据BBC体育报道，贝克汉姆是在周四举行的MLS理事会会议期间，通过元老投票得知自己当选的。他称自己在美国的时光是一段不可思议的旅程，并表示希望在未来很长一段时间继续推动该联赛和美国足球的发展。

2007年，贝克汉姆从皇家马德里转会至洛杉矶银河，签下了一份为期五年的合同。在效力该俱乐部的六个赛季中，他在各项赛事出场124次，打进20球，并两次赢得MLS杯和支持者盾杯。2009年和2010年，这名球员还曾两次被租借至AC米兰。

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迈阿密国际共同所有人

贝克汉姆于2013年结束职业生涯后，成为MLS俱乐部迈阿密国际的共同所有人。2023年，该俱乐部签下了阿根廷队世界杯冠军成员利昂内尔·梅西。

与贝克汉姆一同入选名人堂的还有前美国女足国脚梅根·拉皮诺埃和朱莉·埃尔茨，她们均在获得提名资格的第一年当选。金球奖得主拉皮诺埃和中场埃尔茨曾于2015年和2019年两次随美国队赢得世界杯冠军。

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