在澳大利亚悉尼，前儿童保育中心员工阿什利·保罗·格里菲思被控202项侵害儿童罪名。新南威尔士州警方表示，这名48岁男子涉嫌在2014年7月至2017年12月于悉尼内西区工作期间，对23名年龄介于1岁至5岁的儿童实施性侵害。

调查后提出指控

据澳大利亚广播公司新闻报道，这些指控包括68项与10岁以下儿童发生性关系罪，以及42项在加重情节下与该年龄段儿童发生性关系罪。格里菲思还被控23项制作儿童性虐待材料罪，以及对儿童实施加重猥亵侵犯罪。

州警察儿童虐待调查部门和澳大利亚联邦警察自2022年11月起一直在调查与悉尼有关的指控。警方表示，在这项长期且复杂的调查中，执法人员查验了数千份数字文件，并开展了大规模工作以确认受害者身份。

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案件延期至1月

格里菲思于周三从昆士兰州被引渡至新南威尔士州，并于周五在西尔弗沃特惩教中心被捕。在保释听证会上，法律援助律师贝瑟妮·伯恩斯没有代表他申请保释，因此法院正式拒绝保释。格里菲思没有出席听证会，法官丹尼尔·科文顿将案件延期至1月审理。

2024年，格里菲思在昆士兰州承认在20年间于布里斯班和意大利的幼儿教育中心对69名女孩实施犯罪后，被判处无期徒刑。法院裁定，他在服刑27年后可以申请假释。

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