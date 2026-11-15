哥伦比亚退出化石燃料联盟——《独立报》

在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上，由57个国家组成的联盟正准备提出新的国家计划，以减少对煤炭、石油和天然气的依赖。在创始成员国之一哥伦比亚退出后，该倡议仍在继续开展工作。

该联盟于4月在哥伦比亚城市圣玛尔塔成立，旨在将国际社会逐步淘汰化石燃料的承诺转化为具体的国家政策。据《独立报》报道，该组织本周将发布一份有关参与方进展的报告，其中包括额外的国家能源转型计划。

联盟领导层变动

爱尔兰和太平洋岛国图瓦卢将从哥伦比亚和荷兰手中接管该倡议的领导权。该联盟计划于2027年7月举行第二届国际会议。爱尔兰气候、能源和环境部确认哥伦比亚已退出，并表示正与图瓦卢共同制定活动计划。

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哥伦比亚退出发生在总统阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚上台之后；他曾承诺加强石油和天然气行业，并恢复矿藏勘探。他的前任古斯塔沃·佩特罗将逐步淘汰化石燃料列为环境政策的优先事项之一，并停止签署新的石油和天然气勘探合同。

自愿路线图

在2023年迪拜举行的COP28上，近200个国家首次同意在能源系统中逐步摆脱化石燃料，但该协议不包含具有约束力的时间表。在本届峰会上，与会者正在讨论认可一份全球路线图的可能性，该路线图由巴西在2025年担任COP30主席国期间制定。

国际可持续发展研究所顾问娜塔莉·琼斯表示，已有23个国家宣布了国家或区域路线图，或宣布了制定此类路线图的计划。与此同时，伦敦帝国理工学院教授约埃里·罗赫利指出，只有少数国家已经发布了此类文件，而承诺的自愿性质需要明确期限和切实可行的解决方案。

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