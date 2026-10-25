哥伦比亚总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普里埃利亚表示，在该国西南部考卡省埃尔坦博市农村地区的一次轰炸中，ELN组织10名成员死亡。此次行动发生在10月22日黎明前，当局于10月25日公布了行动结果。

“缟玛瑙”行动

总统表示，军方和警方针对哥伦比亚民族解放军开展了“缟玛瑙”行动，该组织也被称为ELN。德拉埃斯普里埃利亚称，死者中包括两名该组织指挥官，化名分别为马科斯·帕西菲科和奥琴塔，后者也被称为穆里略。

总统称，这次行动是八年来对ELN“最有力的打击”。据他所述，安全部队缴获了7支步枪、1把手枪和2枚手榴弹。行动区域内还发现了一个可容纳约25人的营地。

The Rio Times报道了此事。该媒体指出，哥伦比亚媒体最初报道称有9人死亡，随后总统表示死亡人数为10人。

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第五次轰炸

哥伦比亚媒体称，此次行动是当局批准的针对非法武装团体的第五次轰炸。由于招募儿童的武装组织营地中有未成年人存在，这一战术受到批评。

据哥伦比亚媒体报道，在8月底对瓜维亚雷省的一次袭击后，10名死者中有3名未成年人，年龄分别为15岁、15岁和16岁。据La Silla Vacía报道，10月10日在靠近委内瑞拉边境的卡塔通博地区开展的另一场行动，造成一名16岁女孩死亡。现有消息来源未说明埃尔坦博的死者中是否有未成年人。

ELN是一个左翼游击组织，自20世纪60年代以来一直与哥伦比亚国家对抗。

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