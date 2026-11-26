哥伦比亚政府已停止旨在完成该国加入金砖国家新开发银行的行动。外交部表示，今后也不会就这一多边金融机构采取新的步骤，阿纳多卢通讯社报道。

哥伦比亚外交部的决定

该外交部门未说明作出这一决定的原因。与此同时，外交部指出，哥伦比亚将继续与其他多边组织及国际伙伴合作，以为2026年至2030年国家发展计划争取资源和技术援助。

此前的政策与同美国的关系

前总统古斯塔沃·佩特罗曾寻求加强哥伦比亚与发展中国家的联系，并推动国际伙伴关系多元化。2025年5月访问上海期间，他会见了新开发银行行长迪尔玛·罗塞芙，并表达了加入该机构的意愿。

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2025年6月，该银行批准了哥伦比亚的成员资格申请；同年11月，佩特罗政府向国会提交了一项关于批准加入协议的法案。在佩特罗执政期间双方关系恶化后，总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普里埃利亚推行恢复与华盛顿关系的方针，暂停这一进程的决定正是在这一背景下作出的。

8月开始履职的新政府曾表示，计划加强与美国总统唐纳德·特朗普政府的合作。华盛顿方面则表示愿意深化与新政府的联系，尤其是在安全和经济领域。

金砖国家新开发银行为新兴市场国家的基础设施项目和可持续发展项目提供融资。

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