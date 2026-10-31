《耶路撒冷邮报》专栏作家迈克尔·弗罗因德在一篇关于议会选举后的文章中，呼吁以色列政界人士以具体行动兑现竞选承诺。他认为，赢得选举并不自动意味着获得公众信任。

作者指出，在竞选期间，政治人士向选民承诺加强安全、降低物价并带来更好的未来。同时，他认为，对当选代表的真正考验将是竞选结束后、镜头关注消退时作出的决定。

责任的圣经范例

弗罗因德提到《列王纪下》中的一段经文：先知以利沙帮助了一位因债务可能失去两个儿子的寡妇。他还提及书念妇人的故事，她的儿子去世后，先知的仆人基哈西试图阻止她接近以利沙，但以利沙进行了干预，随后亲自来到她家中，使孩子复活。

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这位专栏作家认为，这些情节表明，身处困境的人不仅需要同情。他将以利沙的行动与领导人亲自回应问题的责任相比较，有些问题不能仅靠交给他人处理来解决。

竞选后的问题

弗罗因德指出，政治人士应当倾听子女长期服预备役的父母、难以支付账单的家庭，以及在10月7日后经历悲痛和创伤的人们。他还强调，支持其他政党的选民同样值得获得尊重和关注。

作者认为，选举决定下一届议会的组成，但当选政治人士必须通过后续工作和决策赢得公民的信任。

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