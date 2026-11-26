一级方程式车队Haas已与英国车手奥利弗·比尔曼续约至2027赛季。正如天空体育新闻报道，经过数月谈判，双方同意将合同延长一年。

谈判在卡塔尔大奖赛前完成

车队和这位21岁的车手此前都曾多次表示希望继续合作，但谈判持续了数月。这引发了外界对于比尔曼与法拉利关系可能产生影响的猜测；他曾加入法拉利学院，目前仍与该队保持关联。

在拉斯维加斯大奖赛前，比尔曼曾表示，他对合同迟迟未有决定感到失望。Haas于周四、卡塔尔大奖赛前正式确认了续约。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Haas 2027年阵容已确定

比尔曼表示，他很高兴能够留在TGR Haas F1 Team；他说，这支车队在他的成长中发挥了重要作用。他还指出，车队希望继续取得进步，并且仍有未完成的工作。

Haas领队小松礼雄称，与比尔曼继续合作是一个自然的决定。他表示，车队看到了这名车手的职业成长、投入以及提升自己和团队的愿望。

比尔曼完善了Haas的2027年阵容。他的队友将是巴西新秀拉斐尔·卡马拉，后者一个月前被宣布为埃斯特班·奥康的替代者。奥康原本将完成2026赛季，但在与车队发生冲突后，他在墨西哥站被储备车手平川亮替换；卡马拉则获得了赛季最后四场比赛，以为自己在一级方程式的首个完整赛季做准备。在比尔曼的合同得到确认后，锦标赛全部11支车队都确定了各自2027年的两名车手。

关注我们在