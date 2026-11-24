在美国马里兰州兰多弗进行的一场美式橄榄球比赛中，华盛顿指挥官队以22比20战胜辛辛那提孟加拉虎队。新秀德鲁·史蒂文斯射中5记任意球，创下个人赛季新高，其中决定胜负的26码射门在比赛时间结束时完成，据《日本时报》报道。

华盛顿的制胜进攻

比赛还剩46秒时，孟加拉虎队凭借埃文·麦克弗森的56码任意球以20比19领先。作为回应，指挥官队四分卫杰登·丹尼尔斯两次传球找到安东尼奥·威廉姆斯，分别推进22码和42码。第二次接球让华盛顿推进至对手的8码线。

主队在终场前4秒成功暂停计时，随后史蒂文斯为球队锁定胜利。丹尼尔斯全场35次传球23次成功，推进289码，并在6次冲球中再取得55码。威廉姆斯同样是一名新秀，他创下个人赛季新高：9次接球和122码。

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辛辛那提连胜被终结

辛辛那提在取得五连胜后遭遇首场失利。四分卫乔·伯罗40次传球28次成功，推进300码并送出两次传球达阵。蒂·希金斯和科尔比·杨接到得分传球，而博耶·马菲完成3次擒杀，创下个人职业生涯最佳纪录。

辛辛那提队还终结了队史纪录——连续5场比赛每场至少得到30分。对指挥官队而言，这场胜利是他们近4场比赛中的第3胜；他们的战绩为4胜5负1平，而孟加拉虎队为7胜3负。

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