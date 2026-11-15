乌克兰武装部队空降突击部队司令、少将奥列格·阿波斯托尔表示，作为侵略国的俄罗斯联邦在乌克兰的攻势正在放缓，而俄军的重大损失是原因之一。据他介绍，俄军仍在继续进攻行动，但没有取得能够推动其进一步推进的快速作战成果。Politico Europe报道。

阿波斯托尔指出，在一个月内夺取一条林带不能被视为可以在此基础上展开后续攻势的作战成功。他还估计，乌克兰部队今年通过两次局部反攻行动收复了超过800平方公里的领土。

对俄军损失的评估

北约秘书长马克·吕特表示，近几个月来，俄罗斯每月有超过4万名军人死亡或重伤。他说，10月的初步数据显示，这一数字可能超过5万人。

乌克兰和俄罗斯均未公布本国军事损失的确切数据。总部位于华盛顿的战略与国际问题研究中心在夏季估计，从全面入侵开始至2026年6月，俄军累计损失约140万人，其中死亡40万至45万人。该中心估计，乌克兰在此期间的损失为52.5万至62.5万人，其中死亡12.5万至15万人。

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关于领土控制的相互矛盾说法

阿波斯托尔认为，莫斯科有关前线战果的部分说法具有宣传性质，并不反映对领土的持续控制。据他介绍，俄军有时会将个别军人插旗的视频作为控制某些阵地的证据。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在最近一轮由美国斡旋的和平谈判期间，俄方声称已占领乌克兰控制的顿巴斯地区的一半。与此同时，战争研究所评估称，俄罗斯今年的净推进仅为73平方公里，而莫斯科则宣称占领了6500平方公里。

空降突击部队司令补充说，乌克兰倾向于采取局部进攻行动，以减少人员损失。据他介绍，这类行动在许多情况下的目标是稳定前线，而非夺取新的领土。

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