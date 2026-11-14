土耳其海军司令埃尔居门特·塔特勒奥卢上将在埃及亚历山大表示，土耳其寻求与埃及发展联合建造军舰的合作。他是在“友谊之海2026”海军演习期间作出这一表态的，Defense News报道。

亚历山大的演习

演习于11月4日至9日在埃及北方舰队指挥下举行。此前的演习于2025年举行，期间曾中断13年。土耳其派出了本国海军最大的舰艇——两栖登陆舰TCG Anadolu。

演习计划包括水面部队行动、反潜作战、防空以及水下突击训练。11月7日，塔特勒奥卢在亚历山大海军基地与埃及同行、海军中将马哈茂德·阿德尔·法齐举行会谈。

无人系统与造舰

塔特勒奥卢表示，两国海军正采取具体措施，扩大在空中和海上无人系统领域的合作。Bayraktar TB3无人机和MKE Pirana一次性水面无人艇参加了演习。

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这名土耳其海军上将指出，土耳其希望通过联合造舰，将与埃及在海事领域的防务合作提升至更高水平，仿效其在MILGEM项目框架内与巴基斯坦的合作模式。土耳其海军启动该项目，旨在设计和建造自己的海军平台；该项目已研发出Ada级轻型护卫舰和Istanbul级护卫舰。

与利比亚的海上协议

法齐表示，尽管海况并不十分有利，演习仍得到了周密规划并顺利实施。他还认为，在不久的将来，埃及和土耳其海军可能会在联合任务中并肩行动。

演习举行的15天前，利比亚东部的众议院于10月20日批准了土耳其与利比亚关于海洋管辖权的协议。与此同时，埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提在10月23日访问伊斯坦布尔期间称该协议完全无效。

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