Komatsu Mining计划在2030年前关闭其位于澳大利亚新南威尔士州莫斯韦尔的工厂。作为分阶段缩减运营的一部分，该厂计划削减约265个工作岗位。据ABC新闻报道。

工作将转移至其他地区

Komatsu表示，此次重组旨在简化运营，并考虑澳大利亚市场的变化和客户需求。莫斯韦尔工厂的部分工作计划转移至新南威尔士州亨特谷地区的拉瑟福德，以及昆士兰州中部的罗克汉普顿。该公司打算将部分零部件制造和机械加工工作交给澳大利亚供应商。

Komatsu代表海伦·吉布森表示，员工是最早获悉这一决定的群体之一，近期预计不会对他们作出改变。澳大利亚制造业工人工会代表内森·埃弗森称，裁员将在2030年前分六个阶段进行。

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工会称部分工作将被转移

埃弗森表示，在与员工代表的会议上，公司称将把新采矿设备制造工作转移至中国。据他所述，Komatsu解释称，零部件制造和机械加工在市场上已不再具有竞争力。他还表示，此次重组也将影响拉瑟福德的厂址。

Business Southern Highlands主席格雷格·韦尔什估计，如果员工及其家人离开该地区，当地每年消费者支出可能减少约2000万澳元。代表惠特拉姆选区的工党联邦议员卡罗尔·贝里计划与Komatsu会面，讨论关闭原因及对员工的支持。

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