欧米伽-3与低剂量阿司匹林结合重度牙周炎的标准牙科治疗，显示出与抗生素几乎相同的临床效果。在一项为期一年的研究中，共有109名患者参与；接受欧米伽-3和阿司匹林的参与者中，57.7%达到目标指标，服用甲硝唑和阿莫西林者中约58%达到该指标，ScienceDaily报道。

研究如何进行

所有参与者均接受了龈下牙面清洁——这是一项去除细菌沉积物和牙结石的标准程序。随后，患者被随机分配至四个组：安慰剂组；接受两周抗生素疗程的组；连续六个月每日服用三克欧米伽-3和低剂量阿司匹林的组；以及结合两种方案的组。

研究人员在三个月、六个月和12个月后评估了患者状况。成功标准是治疗后深牙周袋不超过四个。安慰剂组中，23.1%的参与者达到这一结果。将抗生素与欧米伽-3和阿司匹林结合未带来额外益处。

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方案结束后的效果

研究人员指出，在停止服用欧米伽-3和阿司匹林六个月后，该组的临床结果仍与治疗结束时的指标相似。科学家推测，欧米伽-3可能促进与炎症消退和组织修复有关的分子形成，而低剂量阿司匹林可能增强这一过程。

作者强调，这些结果并不意味着应在日常牙科实践中立即用该方案取代抗生素。研究参与者没有其他严重的全身性或牙科疾病，因此这些结论需要在更大且更多样化的患者群体中得到验证。欧米伽-3和阿司匹林仅作为专业治疗的补充使用，而非替代；阿司匹林还可能增加出血风险，并不适合所有患者。

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