在西班牙巴塞罗那举行的EORTC-NCI-AACR研讨会上，公布了一项早期临床试验的结果。该试验针对患有难以治疗的晚期卵巢癌患者，采用实验性药物IACS-6274、贝伐珠单抗和紫杉醇化疗的联合方案。正如News-Medical报道，在13名可根据扫描结果评估肿瘤的参与者中，9人出现了经确认的部分缓解反应：肿瘤缩小至少30%。

早期试验结果

这项I期研究纳入了14名年龄在45岁至75岁之间的晚期卵巢癌患者，中位年龄为56岁。在14例中的13例里，肿瘤对铂类药物治疗没有反应。3名参与者的病情保持稳定，另有1人因早期临床进展退出研究，因此未进行重复扫描以评估肿瘤。

治疗开始12周后，在13名可评估参与者中，有11人的疾病得到控制，即85%。在13名患者中，有10人的部分缓解反应或疾病稳定持续至少4个月。部分参与者的治疗持续时间超过37个月。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安全性与进一步研究

参与者口服IACS-6274，剂量为120毫克或180毫克，每日两次，并同时使用贝伐珠单抗和紫杉醇。研究人员认为两种给药方案的耐受性均良好。常见的轻度副作用包括恶心、疲劳、脱发、贫血、鼻出血、中性粒细胞减少、肝酶水平升高、指甲异常和视觉障碍。包括中性粒细胞减少、高血压和贫血在内的更严重副作用均得到成功治疗；未记录到限制治疗剂量的不良事件。

研究人员还分析了肿瘤和血液样本。在14名参与者中，有8人检测到ASNS缺失，其中8人中的6人根据影像学数据出现部分缓解反应。IACS-6274是一种GLS1抑制剂，GLS1是一种与肿瘤细胞利用谷氨酰胺有关的酶。作者计划在研究中再纳入15名患者，如果疗效得以保持，再纳入15名。

关注我们在